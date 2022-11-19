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19:53 19.11.2022

Росія продовжує утримувати на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, зокрема носій крилатих ракет "Калібр"

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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ, з яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 4 ракети, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;", - йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили у бік Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалося з протоки Босфор, у бік Чорного моря – 15 суден, із них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

 

 

 

Теги: #флот #росія #чорне_море

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