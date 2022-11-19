США виділили до $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до $20 млн на ініціативу "Зерно з України" (Grain from Ukraine), оголошену президентом Володимиром Зеленським на саміті G20 раніше цього тижня, щоб допомогти нагодувати людей у всьому світі, йдеться у релізі USAID у п'ятницю.

"USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для полегшення доставки додаткових партій українського зерна у рамках Чорноморської зернової ініціативи", – наголошується у повідомленні.

Американське агентство нагадує, що до путінського вторгнення Україна була одним із найбільших постачальників зерна ВПП та четвертим за величиною комерційним експортером пшениці у світі.

Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на чинній на сьогодні підтримці ВПП США в розмірі $173 млн для закупівлі українського зерна, щоб нагодувати людей у країнах, які стикаються з найбільш серйозними продовольчими кризами, включно з Ефіопією, Єменом та Афганістаном. Завдяки американському фінансуванню було закуплено 210 тис. тонн продуктів харчування, чого достатньо, щоб прогодувати приблизно 12,6 млн осіб упродовж місяця.

Загалом від початку путінської війни проти України у лютому США надали понад $11 млрд на боротьбу з глобальною продовольчою кризою, зокрема майже $8,6 млрд на гуманітарну допомогу, йдеться в релізі.

Згідно з ним, USAID також продовжує допомагати українським фермерам, які ризикують своїм життям, щоб нагодувати світ, в рамках Ініціативи стійкості сільського господарства – Україна (AGRI-Україна). Ініціатива зосереджена на чотирьох сферах, які мають вирішальне значення для підтримки експорту сільськогосподарської продукції України та її внеску у глобальну продовольчу безпеку: надання критично важливих ресурсів для фермерів; покращення експортної логістики та інфраструктури; розширення доступу фермерів до фінансування та задоволення потреб у сушінні, зберіганні та переробці врожаю. USAID інвестував у цю ініціативу $100 млн, і агентство прагне залучити щонайменше $150 млн у вигляді додаткового фінансування від інших донорів, фондів та приватного сектору.