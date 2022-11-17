Події

19:17 17.11.2022

"Укренерго" повернуло електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону

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"Укренерго" повернуло електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону

Фахівці НЕК "Укренерго" повернули електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону та підготували високовольтні лінії для підключення в західному та дніпровському регіонах, повідомила пресслужба компанії в четвер увечері.

Крім того, на деокупованій Херсонщині ремонтні бригади "Укренерго" спільно із саперами обстежують високовольтні лінії. Однак швидкість робіт там стримує щільно замінована територія.

У НЕК уточнили, що лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб'єктів, що призвело до відключення від роботи багатьох тисяч кілометрів магістральних високовольтних ліній.

"Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні. Більше ніж 1000 фахівців "Укренерго" 24/7 працюють над відновленням енергосистеми, латають те, що можна залатати, і замінюють те, що можна замінити", - пояснили в компанії.

При цьому, щоб утримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах та уникнути ще більших аварій, системний оператор змушений вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% у країні. На сьогодні графіки застосовано по всій Україні.

НЕК зазначає, що, наприклад, після ракетного удару по одному трансформатору на великій підстанції на заході країни без світла залишилося близько 400 тис. людей.

"Таких трансформаторів зараз в енергосистемі десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять усе, щоб відновити живлення в країні", - пояснили в компанії.

"Укренерго" також попереджає, що з кожною наступною атакою на енергооб'єкти України відключення світла можуть тривати довше.

"Удари по енергосистемі – це єдине, що залишилося ворогові, який програє бій героїчним ЗСУ на фронті. Це потребує витримки та мужності, і від енергетиків, яким доводиться постійно ремонтувати знищене ворогом, і від кожного українця, яким доводиться змінювати свій спосіб життя. Витримка і мужність – те, що нам знадобиться цієї зими, якщо ми хочемо перемогти", - резюмується в повідомленні.

 

Теги: #війна #енергопостачання

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