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19:19 14.11.2022

Боррель: ЄС починає військову допоміжну місію для українських солдатів

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Боррель: ЄС починає військову допоміжну місію для українських солдатів

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про запуск військової допоміжної місії з метою навчити щонайменше 15 тис. українських солдатів.

Про це він повідомив в понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Європейської ради з питань закордонних справ. "Ми єдині в нашій підтримці Україні. Найкращий цьому доказ - той, що ми запускаємо допоміжну військову місію з метою тренування щонайменше 15 тисяч українських солдатів. Це було вирішено, погоджено й виконано за дуже короткий час. Уперше я бачу, щоб військову допоміжну місію було організовано так швидко. Я сподіваюся, що наприкінці місяця ця місія розпочне свою роботу", - сказав Боррель.

Високий представник констатував, що пріоритет ЄС - продовжувати підтримувати Україну. "Ми слухали міністра Кулебу, який приєднався до нас, щодо останніх подій. Це була можливість підтвердити йому, що ЄС стоїть з Україною до української перемоги на її параметрах", - повідомив він.

Ці самі слова він повторив, відповідаючи на запитання про позицію ЄС щодо переговорів України з РФ: "Ми підтримуватимемо Україну до її перемоги на її параметрах".

Високий представник запевнив, що ЄС "продовжуватиме ізолювати Росію в міжнародному плані, вживатиме обмежувальних заходів проти російської економіки. Ми готові посилити обмежувальні заходи, націлюючись на треті країни, причетні (до підтримки РФ), особливо ті, які, як нам відомо, надають зброю і військову підтримку - Іран і Білорусь". Боррель нагадав про те, що тиждень тому ЄС уже застосував санкції до Ірану за постачання дронів, які РФ використовує у війні проти України, наголосивши: "Ми зробимо подальші кроки, якщо це буде необхідно".

Він висловив упевненість, що санкції ЄС "послабляють можливості Росії вести війну терору проти українського народу". "Путінська Росія хоче залишити Україну в темряві та холоді. Вони руйнують енергетичну систему, й мільйони українців не мають електрики - це нелюдська ситуація. Ми й надалі підтримуватимемо український народ", - додав високий представник.

Боррель також повідомив, що разом із комісією розглядаються наявні варіанти, які має ЄС, щоб гарантувати відповідальність за вчинені злочини. "Путін нездатний завоювати Україну. Путін нездатний перемогти українську армію, він відступає. Він намагається компенсувати цей воєнний провал зусиллями, спрямованими на те, щоб збільшити людські страждання українського народу, особливо у світлі близької зими. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб замінити зруйновану українську інфраструктуру", - деталізував високий представник.

Теги: #єс #навчання #місія #військові

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