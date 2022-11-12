Окупанти з "Градів" обстріляли село у Каховському районі Херсонщини, є загиблі

Російські окупанти з "Градів" обстріляли село в Каховському районі Херсонщини, є загиблі, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Жахливі новини з Горностаївки Каховського району. Російські окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження", - написав він у телеграмі.

Голова ОВА зазначив, що такими жахливими методами росіяни хочуть схилити жителів Горностаївки до так званої евакуації.

За словами Янушевича, самі російські військові ховаються по підвалах місцевих мешканців.