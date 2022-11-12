Росіяни вранці обстріляли прикордоння Середино-Будської громади на Сумщині з РСЗВ

Російські окупанти в суботу вранці почали обстрілювати прикордоння Середино-Будської громади з реактивної системи залпового вогню, зафіксовано 10 вибухів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"Ніч була без ворожих обстрілів. А вранці росіяни почали обстрілювати прикордоння Середино-Будської громади з реактивної системи залпового вогню. Було 10 вибухів на нашій території. Інформація про наслідки уточнюється", - написав він у Facebook.