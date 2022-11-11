Триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю – К.Тимошенко

На півночі України триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан із колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині", - написав він.

Таким чином, зазначив Тимошенко, вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають.

"Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують із територією Росії", - зазначив Тимошенко.

"Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога. Працюємо системно, одночасно по всій Україні!" – підсумував він.