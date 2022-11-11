Київ передав прикордонникам 50 мікроавтобусів, отриманих від іноземних партнерів – Кличко

Влада Києва передала підрозділам Державної прикордонної служби України 50 мікроавтобусів, які залучила від іноземних партнерів. Частина автомобілів уже вирушила на кордон, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Ми передали Державній прикордонній службі України ще 50 мікроавтобусів Volkswagen. Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на сході України. У липні цього року ми вже передавали нашим прикордонникам 35 аналогічних автомобілів. Вони оптимальні для виконання завдань, які стоять перед прикордонною службою", – заявив Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Ці мікроавтобуси на додачу до попередньої партії дадуть змогу уніфікувати їх переобладнання для потреб Держприкордонслужби, а також оптимізувати сервісне обслуговування, ремонт, закупівлю запчастин та шин.

"Ми дякуємо за підтримку небайдужим людям та закордонним партнерам, які допомагають нам вистояти в цій війні та надають необхідні авто, спецтехніку й обладнання. Єднання навколо України, підтримка нашої держави – це запорука перемоги над варварською агресією Росії проти України та цінностей цивілізованого світу. Це не перша і не остання партія автомобілів для військових. Ми робимо все можливе, щоб підтримувати наших захисників. Адже безпека сьогодні – це ключове питання для кожного киянина та українця. Що сильніші наші військові і що краще вони оснащені, то в більшій безпеці ми почуваємося", - додав Кличко.

"Ми дякуємо меру, громаді Києва та іноземним партнерам за цю допомогу, яку не вперше отримуємо від столиці. Раніше ми вже отримали 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, у зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватись від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також на кордоні з РФ та Білоруссю. І суттєво посилить нашу спроможність у захисті нашої держави", – зазначив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.