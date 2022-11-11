Події

15:32 11.11.2022

Київ передав прикордонникам 50 мікроавтобусів, отриманих від іноземних партнерів – Кличко

2 хв читати

Влада Києва передала підрозділам Державної прикордонної служби України 50 мікроавтобусів, які залучила від іноземних партнерів. Частина автомобілів уже вирушила на кордон, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Ми передали Державній прикордонній службі України ще 50 мікроавтобусів Volkswagen. Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на сході України. У липні цього року ми вже передавали нашим прикордонникам 35 аналогічних автомобілів. Вони оптимальні для виконання завдань, які стоять перед прикордонною службою", – заявив Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Ці мікроавтобуси на додачу до попередньої партії дадуть змогу уніфікувати їх переобладнання для потреб Держприкордонслужби, а також оптимізувати сервісне обслуговування, ремонт, закупівлю запчастин та шин.

"Ми дякуємо за підтримку небайдужим людям та закордонним партнерам, які допомагають нам вистояти в цій війні та надають необхідні авто, спецтехніку й обладнання. Єднання навколо України, підтримка нашої держави – це запорука перемоги над варварською агресією Росії проти України та цінностей цивілізованого світу. Це не перша і не остання партія автомобілів для військових. Ми робимо все можливе, щоб підтримувати наших захисників. Адже безпека сьогодні – це ключове питання для кожного киянина та українця. Що сильніші наші військові і що краще вони оснащені, то в більшій безпеці ми почуваємося", - додав Кличко.

"Ми дякуємо меру, громаді Києва та іноземним партнерам за цю допомогу, яку не вперше отримуємо від столиці. Раніше ми вже отримали 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, у зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватись від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також на кордоні з РФ та Білоруссю. І суттєво посилить нашу спроможність у захисті нашої держави", – зазначив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Теги: #кличко #прикордонники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 04.11.2022
Кличко обговорив із міністром юстиції Німеччини допомогу у відновленні об'єктів критичної інфраструктури

Кличко обговорив із міністром юстиції Німеччини допомогу у відновленні об'єктів критичної інфраструктури

08:27 01.11.2022
У Києві повністю відновили водопостачання

У Києві повністю відновили водопостачання

10:38 22.10.2022
Кілька ракет, що летіли на Київ, були збиті в області ППО - Кличко

Кілька ракет, що летіли на Київ, були збиті в області ППО - Кличко

17:51 21.10.2022
Кличко висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з ЄБРР під час післявоєнного відновлення Києва

Кличко висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з ЄБРР під час післявоєнного відновлення Києва

14:43 21.10.2022
Винні за неналежну підготовку укриттів відповідатимуть - Кличко

Винні за неналежну підготовку укриттів відповідатимуть - Кличко

17:58 18.10.2022
У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

15:29 18.10.2022
Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

16:06 17.10.2022
Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

12:20 17.10.2022
Влада РФ намагається залишити Київ та Україну без опалення та електроенергії, вони хочуть гуманітарної катастрофи – Кличко

Влада РФ намагається залишити Київ та Україну без опалення та електроенергії, вони хочуть гуманітарної катастрофи – Кличко

07:04 17.10.2022
Кличко підтвердив, що у Шевченківському районі Києва пролунав потужний вибух

Кличко підтвердив, що у Шевченківському районі Києва пролунав потужний вибух

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ – ГУР

У соцмережах з'явилися відео з українськими військовими в Херсоні

Україна під час чергового обміну повернула 45 військовослужбовців ЗСУ – Єрмак

На UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів - Зеленський

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула 7 людей - К.Тимошенко

ОСТАННЄ

Триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю – К.Тимошенко

Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

JYSK відновив роботу шостого магазину в Харкові

У Бериславському районі Херсонської області знайдено останки тіл цивільних

Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти

ЄС збирає свої незалежні підтвердження можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ

Правоохоронці провели обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова

Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

З Україною до Херсона повертається Європа - посол ЄС

Порошенко везе на східний фронт велику партію вантажівок, генератори і зимове спорядження для бійців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА