Перше питання саміту G20 на Балі - російська війна проти України. Виступить Зеленський, Путіна не буде

Перша сесія саміту Великої двадцятки (G20) на Балі (Індонезія) буде присвячена війні, яку проти України веде Росія, та її наслідкам для всього світу. На ній виступить президент України Володимир Зеленський. Відсутність президента Росії Володимира Путіна є ілюстрацією того, як ізольована РФ.

Про це в п'ятницю у Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив високопоставлений європейський чиновник, анонсуючи майбутній саміт G20.

"Перша панель буде про Україну і наслідки війни для енергетики та продовольства. Я чекаю, і це станом на зараз, що Путін звернеться до лідерів до початку саміту через відеозв'язок. Я також чекаю, що президент Зеленський візьме участь у першій сесії, яка буде присвячена російській війні та її наслідкам", - розповів він.

При цьому високопоставлений європейський чиновник висловив думку, що неучасть Путіна в саміті "чітко демонструє, що Росії некомфортно в контексті G20, що її позиція ізольована". "Єдина країна, яка підтримує Росію в багатьох позиціях, - це Китай. Хоч би якою була причина, через яку президент Путін не хоче безпосередньо звернутися до лідерів, чекаючи, що міністр Лавров його представлятиме, - це чіткий сигнал того, що це некомфортні умови для Росії", - вважає він.

У зв'язку з цим співрозмовник журналістів констатував, що "корисно буде стояти віч-на-віч із Росією, пояснити їм чітко, як ми бачимо ситуацію, якою є наша оцінка". "Лавров, який представлятиме Росію, почує про те, як вона ізольована. Це добре, що Росія сидітиме за столом і почує голосно й чітко, не лише у форматі G7, а й від економік, що розвиваються, які наслідки має ця агресія", - деталізував він своє бачення.

Говорячи про підсумкову заяву саміту G20, високопоставлений чиновник висловив упевненість, що в документі буде сказано про те, що "мир в Україні буде завтра, якщо Росія припинить війну". "Якщо Україна припинить боротися, України більше не буде. Цілком очевидно, що може зупинити цю війну, - Росія повинна зупинити агресивну війну. Я думаю, що один із ключових месиджів саміту буде про те, що це століття не для війни, і законно просити про мир. Ми були чіткими в наших заявах, що нічого не може обговорюватися про Україну без України. І ми дотримуватимемося цієї позиції", - констатував чиновник.

Також він повідомив, що значна кількість країн - членів G20, серед яких і Японія, наполягає на тому, щоб у заяві була тема невикористання ядерної зброї. "Я чекаю, що це питання буде відображено в заяві. Обговорення ще триває, і завжди складно передбачити остаточний результат. Я чекаю, що пункт про невикористання ядерної зброї буде в заяві", - сказав європеєць.

Співрозмовник журналістів констатував, що зустріч G20 відбуватиметься "на тлі екстраординарних подій - це російська війна проти України". "Президент фон дер Ляєн має намір загалом сказати, що ми не дозволимо Росії знищити G20. Це важливий форум для глобальних питань, для глобальних проблем. І це, як я думаю, в цілому, дух нашої позиції, яку ми відпрацьовуємо тут. Я думаю, що для Росії важко продовжувати бути членом G20. Зараз працюємо над можливим комюніке, і знайти консенсус нелегко - G20 працює за принципом консенсусу. Ми маємо труднощі в плані мови, яка може бути прийнятною для всіх, і країни G7 дуже чітко дали зрозуміти, що є певна мова, яка може бути прийнятною", - деталізував він, особливо звернувши увагу на той факт, що "Росія і Китай тісно координують свої позиції, що створює додаткові виклики в можливості пошуку спільної заяви".

Другим питанням обговорення чиновник назвав охорону здоров'я і уроки, отримані з пандемії. Третє питання - цифровізація.