Події

07:59 11.11.2022

За добу окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

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За добу окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

Минулої доби четверга, 10 листопада, російські окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині, без жертв, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду. О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території. Вдруге по цьому ж селу армійці рф відкрили вогонь з мінометів після 16:30. Ще 7 "прильотів", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Глава ОВА наголосив, що все обійшлося без людських жертв і руйнувань.

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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