Події

16:27 10.11.2022

Велика Британія поставить Україні тисячу зенітних ракет та понад 25 тис. зимових наборів для військових

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Велика Британія поставить Україні тисячу зенітних ракет та понад 25 тис. зимових наборів для військових

Лондон поставить Києву ще тисячу зенітних ракет і понад 25 тис. зимових комплектів для військових, заявив прем'єр Великої Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у четвер.

"Прем'єр-міністр підтвердив, що Велика Британія продовжить надавати військову допомогу, зокрема ще тисячу зенітних ракет та понад 25 тис. комплектів для військових на випадок екстремально холодної зими", - йдеться у пресрелізі Даунінг-стріт.

Сунак та Зеленський домовилися надалі підтримувати тісний контакт щодо надання підтримки Україні, наголошується в пресрелізі.

Теги: #велика_британія #військова_допомога

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