СБУ затримала в Україні блогера Russia today, який поширював у ЄС фейки про війну

Працівники Служби безпеки України затримали прибулого до Чернігівської області блогера кремлівського рупора Russia today, який поширював у ЄС фейки про війну.

У повідомленні у телеграм-каналі СБУ в четвер зазначено, що викрито чотирьох ворожих інтернет-агітаторів - у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

"Серед затриманих - іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал Russia today і нав'язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього він використовував власні ютуб- і телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників", - наголошується в повідомленні.

За інформацією СБУ, у своїх повідомленнях та відеосюжетах блогер підтримував збройну агресію РФ і виправдовував воєнні злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

Також зловмисник поширював дезінформацію з фронту та закликав країни ЄС обмежити допомогу Україні.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського RT.

Потім він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення почав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора зі збирання матеріалів для підготовки та випуску замовних сюжетів про війну в Україні", - інформують в українській спецслужбі.

У СБУ уточнюють, що блогер залучив до злочинної діяльності свою співмешканку, яка допомагала йому "монтувати" фейкньюз для зарубіжних інтернет-користувачів.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, як інформують у СБУ, двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. "Одна з них – жителька Покрова, інший проросійський агітатор – житель Новомосковська", - уточнюють у СБУ.