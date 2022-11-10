Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

Збройні сили України звільнили м. Снігурівку Миколаївської області, повідомляють соцмережі та публікують відео з українськими військовослужбовцями та піднятими українськими прапорами в населеному пункті.

"Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 Окремого розвідувального батальйону", - сказав військовослужбовець в одному з відео, що з'явилися в мережі, на якому видно українських військових та місцевих жителів на одній із міських площ.