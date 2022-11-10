Події

11:12 10.11.2022

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

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Збройні сили України звільнили м. Снігурівку Миколаївської області, повідомляють соцмережі та публікують відео з українськими військовослужбовцями та піднятими українськими прапорами в населеному пункті.

"Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 Окремого розвідувального батальйону", - сказав військовослужбовець в одному з відео, що з'явилися в мережі, на якому видно українських військових та місцевих жителів на одній із міських площ.

Теги: #звільнення #снігурівка

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