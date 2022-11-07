П’ять стратегічних підприємств, що перейшли в управління Міноборони, працюватимуть у режимі 24/7 – Шмигаль

П’ять стратегічних підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ" та "Запоріжтрансформатор" працюватимуть у режимі 24/7 для задоволення оборонних потреб держави, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Києві в понеділок.

"Акції п’яти підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ" та "Запоріжтрансформатор" – стали військовим майном, перейшли в управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужено у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства", - сказав він.

За словами Шмигаля, "ці п’ять підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час. Підприємства стратегічно важливі, постачають продукцію, яка критично необхідна для потреб нашої армії".

"Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави", - наголосив він.

"Ті, хто працює, продовжать працювати, буде більше замовлень і гарантій від держави, ті, які не працювали на сьогодні, їхню роботу буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їхній використовуватиметься повністю", - заявив прем'єр.