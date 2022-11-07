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14:55 07.11.2022

У Запоріжжі СБУ затримала блогера, який працював на ворога

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У Запоріжжі СБУ затримала блогера, який працював на ворога

Служба безпеки України затримала у Запоріжжі блогера, який передавав ворогові інформацію про наслідки ракетних ударів по місту, повідомляє СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника у прифронтових районах півдня України. Ним виявився блогер із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією СБУ, блогер створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали із власними коментарями і текстовим описом подій.

"За оперативними даними, відомості з інформресурсу "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Крім того, "сюжети" блогера активно використовував прокремлівський пропагандист Шарій для наповнення власного телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України", - зазначається у повідомленні.

Також, як йдеться у повідомленні, медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання Росії на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового розповсюдження інформації на користь країни-агресора. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу України.

Теги: #сбу #блогер

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