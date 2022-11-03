Події

17:50 03.11.2022

Якщо Путін братиме участь у саміті G20, Зеленський відмовиться

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Якщо Путін братиме участь у саміті G20, Зеленський відмовиться

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання його участі в саміті G20 в Індонезії буде вирішено за кілька днів.

"Позиція моя особисто і позиція України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь у саміті, Україна не буде", - сказав він у четвер у Києві на пресконференції після зустрічі з президентом Греції Катериною Сакелларопулу.

"Побачимо, як буде в майбутньому. Сьогодні я мав розмову з президентом Індонезії. Ми підтримуємо відносини. У будь-якому разі, ми були сьогодні запрошені. Побачимо. Кілька днів залишилося", - сказав Зеленський.

Саміт "Великої двадцятки" відбудеться в Індонезії 15-16 листопада.

Теги: #g20

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