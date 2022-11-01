Іран готується відправити до РФ партію балістичних ракет та ударних безпілотників - ЗМІ

Іран готується відправити до Росії ще близько 1000 одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та додаткові ударні безпілотники, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За даними видання, терміни прибуття озброєнь до РФ поки що не відомі, проте очікується, що постачання буде здійснено до кінця року.

Зазначається, що це вперше, коли Іран відправить до Росії передові високоточні ракети