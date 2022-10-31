Українці зможуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023 через "Дію"

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та "Суспільним" додало у застосунок "Дія" можливість обрати журі національного відбору на Євробачення 2023 року, повідомила пресслужба відомства у понеділок.

"Відтепер українці зможуть впливати не тільки на вибір кандидата, який представить Україну на конкурсі, а й на вибір суддів. Від кожного з вас залежить, хто ввійде до складу експертів", - прокоментував віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням міністерства серед кандидатів: Джамала, DZIDZIO, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко (Monokate), Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин.

Щоб узяти участь у голосуванні, потрібно зайти до розділу "Послуги", натиснути "Опитування" та обрати свого кандидата.

Узяти участь в опитуванні у застосунку "Дія" можна до 7 листопада. Після цього сформують рейтинг кандидатів. Врешті до складу журі нацвідбору увійдуть троє із найбільшою кількістю голосів.