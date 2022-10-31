Події

15:20 31.10.2022

Українці зможуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023 через "Дію"

1 хв читати
Українці зможуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023 через "Дію"

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та "Суспільним" додало у застосунок "Дія" можливість обрати журі національного відбору на Євробачення 2023 року, повідомила пресслужба відомства у понеділок.

"Відтепер українці зможуть впливати не тільки на вибір кандидата, який представить Україну на конкурсі, а й на вибір суддів. Від кожного з вас залежить, хто ввійде до складу експертів", - прокоментував віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням міністерства серед кандидатів: Джамала, DZIDZIO, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко (Monokate), Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин.

Щоб узяти участь у голосуванні, потрібно зайти до розділу "Послуги", натиснути "Опитування" та обрати свого кандидата.

Узяти участь в опитуванні у застосунку "Дія" можна до 7 листопада. Після цього сформують рейтинг кандидатів. Врешті до складу журі нацвідбору увійдуть троє із найбільшою кількістю голосів.

Теги: #євробачення #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 25.10.2022
Українці за три тижні придбали через "Дію" військових облігацій на 70 млн грн

Українці за три тижні придбали через "Дію" військових облігацій на 70 млн грн

17:38 03.10.2022
Через "Дію" подано понад 275 тис. заявок про пошкоджене житло - Шуляк

Через "Дію" подано понад 275 тис. заявок про пошкоджене житло - Шуляк

16:14 02.10.2022
У Львівській області вперше в Україні можна подати електронне звернення з сайту ОВА

У Львівській області вперше в Україні можна подати електронне звернення з сайту ОВА

18:36 16.09.2022
Подати заявку за програмою пільгової іпотеки можна буде через "Дію"

Подати заявку за програмою пільгової іпотеки можна буде через "Дію"

17:01 09.09.2022
У "Дії" стало можливим стати на облік для усиновлення дитини

У "Дії" стало можливим стати на облік для усиновлення дитини

11:41 31.08.2022
Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

19:37 17.08.2022
Користувачі "Дії" незабаром зможуть купувати ОВДП за 1,5 хвилини

Користувачі "Дії" незабаром зможуть купувати ОВДП за 1,5 хвилини

12:24 17.08.2022
"Суспільне" розпочинає прийом заявок на нацвідбір "Євробачення-2023"

"Суспільне" розпочинає прийом заявок на нацвідбір "Євробачення-2023"

11:46 16.08.2022
Мінцифри анонсувало бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто в "Дії"

Мінцифри анонсувало бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто в "Дії"

11:21 12.08.2022
BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

У рамках розслідувань встановлено 9 тис. 400 дітей, депортованих із України, - генпрокурор

У питанні створення трибуналу за злочин агресії РФ ми маємо неофіційну підтримку від десяти до 16 країн - генпрокурор

ДТЕК заявив про серйозні пошкодження його енергооб'єкта внаслідок ранкових обстрілів РФ

"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

ОСТАННЄ

ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму - Шкарлет

"Метінвест" з початку війни направив на допомогу Україні 2,1 млрд грн

СБУ провела обшуки в керівництва УПЦ (МП) у Кіровоградській області

Чехія зацікавлена допомогти у повоєнному відновленні Дніпропетровщини - Фіала

Генпрокурор: Ми зафіксували понад 300 фактів, які належать до визначення геноциду, відкрито п'ять проваджень

Чехія має намір виділити Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей - Фіала

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

У рамках розслідувань встановлено 9 тис. 400 дітей, депортованих із України, - генпрокурор

Генпрокурор: Просимо українців-біженців приєднатися до боротьби за справедливість та надати свідчення воєнних злочинів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА