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15:14 31.10.2022

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

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Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

За офіційними даними матеріалів кримінальних проваджень, унаслідок повномасштабної російської агресії в Україні загинули майже 8 тисяч цивільних, іще понад 10 тисяч поранені, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"За нашими даними, загинули 7 938 цивільних осіб, із них - 430 дітей. Поранених - 10 897. Але, наголошу, це тільки офіційні, підтверджені дані, які є в матеріалах кримінальних проваджень. З урахуванням неможливості доступу до окупованих територій і відсутності повної картини того, що там, наприклад у Маріуполі, відбувалося і відбувається нині, можемо лише припустити, якою страшною є ця цифра", - розповів Костін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, внаслідок воєнних дій РФ в Україні зруйновано та пошкоджено понад 51 тис. об'єктів цивільної інфраструктури, з них – 41 184 житлових будинків та споруд, 2 688 – навчальних та виховних закладів (331 зруйновано повністю), 389 – медичних закладів.

Теги: #генпрокурор #костін

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