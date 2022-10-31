У рамках розслідувань встановлено 9 тис. 400 дітей, депортованих із України, - генпрокурор

У рамках розслідувань, які проводять правоохоронці, встановлено факт депортації Росією 9 тис. 400 українських дітей із території України, це є воєнним злочином і елементом геноциду, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Наразі в рамках розслідувань встановлено 9400 дітей, депортованих Росією з території України. Ми розуміємо, що дітей, потерпілих від цих злочинів, може бути набагато більше, і вся інформація, яка надходить до нас щодо цього, перевіряється під час досудового розслідування", - розповів Костін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 1948 року прямо визначає, що насильницьке переміщення дітей з однієї національної групи в іншу з метою знищення першої є злочином геноциду.

"Тому під час розслідування цих випадків, зокрема під час збирання доказів, ми орієнтуємося на те, що такі факти становлять і воєнний злочин, і елемент геноциду", - наголосив генпрокурор.