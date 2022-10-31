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14:58 31.10.2022

Генпрокурор: Просимо українців-біженців приєднатися до боротьби за справедливість та надати свідчення воєнних злочинів РФ

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Генпрокурор: Просимо українців-біженців приєднатися до боротьби за справедливість та надати свідчення воєнних злочинів РФ

Допити та опитування українців, які виїхали за кордон через військову агресію РФ, проводяться щонайменше у 22 країнах світу, проте багато українських біженців не хочуть ділитися інформацією з різних причин, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Костін розповів, що всі країни, де перебувають українці, дуже відповідально ставляться до збору доказів воєнних злочинів. "Допитам осіб передує кропітка робота з формування списків потенційних свідків та потерпілих, уточнення їхніх контактів, попередніх опитувань", - зазначив він.

Так, за словами генпрокурора, правоохоронними органами Естонії допитано сімох громадян України, деякі з яких були свідками авіаударів по цивільних будівлях у Маріуполі, атак на Запорізьку атомну станцію.

"Крім того, майже всі вони були свідками незаконного позбавлення волі і на території с. Оленівка Волноваського району Донецької області, і на територіях Херсонської та Чернігівської областей", - уточнив Костін.

Також, як повідомив генпрокурор, правоохоронці Латвії допитали 30 людей із України і ще з 62 провели опитування. За словами Костіна, серед опитаних латвійськими правоохоронцями - військовий капелан, який у складі рятувальної місії 25 лютого вирушив на острів Зміїний та провів 43 дні у полоні.

Правоохоронці Польщі, як уточнив генпрокурор, допитали понад 1200 свідків та потерпілих, які дали свідчення щодо щонайменше 17 подій воєнних злочинів, німецькі правоохоронці провели 25 допитів, а Національна прокуратура Антимафії Італійської Республіки допитала понад 50 осіб.

Також, як поінформував генпрокурор, правоохоронці Румунії вже встановили понад 106 свідків та потерпілих від воєнних злочинів в Україні, шведські правоохоронці допитали 15 свідків воєнних злочинів, норвезькі - сімох.

"Наразі нам відомо про проведення допитів і опитувань щонайменше 22 країнами світу", - підсумував генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо цих свідчень для проведення повноцінного розслідування, Костін сказав: "Багато українців-біженців не хочуть ділитися інформацією з різних причин - хтось боїться, хтось не має часу, хтось хоче про все забути. Тому ми виходимо до наших співгромадян, які виїхали за кордон, з каскадною інформаційною кампанією - нам би хотілося спонукати їх долучитися до боротьби за справедливість, тобто поділитися інформацією, яку вони мають або як потерпілі, або як свідки. Надайте все, що ви маєте, - будь-які фотографії, відео - і це буде ваш особистий внесок в нашу спільну перемогу".

Теги: #генпрокурор #костін

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