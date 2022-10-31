Посол Франції прибув до Харкова, щоб передати будматеріали, медикаменти та продовольство населенню міста та області

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув до Харкова, щоб передати 30 тонн будівельних матеріалів, 7 тонн медикаментів та 50 тонн готових страв населенню міста та області.

"Я приїхав зі своєю командою, щоб передати частину гуманітарної допомоги в рамках операції "Корабель для України", а саме 50 тонн готових страв, 30 тонн будівельних матеріалів та 7 тонн медикаментів", - сказав де Понсен у відеозверненні з Харкова, розміщеному на його сторінці у твіттері у понеділок.