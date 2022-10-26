Події

21:39 26.10.2022

США розмістили на півдні Японії безпілотники MQ-9 Reaper для ведення розвідки

1 хв читати
США розмістили на півдні Японії безпілотники MQ-9 Reaper для ведення розвідки

Командування ВПС США перекинуло на південь японського острова Кюсю в префектуру Кагосіма ескадрилью безпілотників MQ-9 Reaper для ведення розвідки, повідомляє Defense news.

За інформацією видання, ці БПЛА, які розпочали розвідувальні місії минулої неділі, зможуть збирати інформацію про активність Китаю та КНДР у регіоні, сприяти спільній розвідувальній активності США та Японії. Ці БПЛА базуються на базі ВПС Каноя Сил самооборони Японії. MQ-9 Reaper також можуть завдавати авіаударів, проте дані БПЛА не будуть оснащувати озброєнням.

США раніше залучали ці БПЛА на навчання свого персоналу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також MQ-9 Reaper активно застосовувалися під час контртерористичних операцій у зоні відповідальності Центрального командування ЗС США (Близький Схід, Східна Африка, Центральна Азія).

Минулого тижня повідомлялося, що японські військові почали використовувати MQ-9 Reaper, отримані від США, з бази повітряних сил самооборони в Хатінохе (префектура Аоморі) на півночі острова Хонсю.

 

 

Теги: #сша #японія #розвідка #безпілотники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 26.10.2022
США націлені на те, щоб самостійно забезпечувати себе ядерним паливом – міністр енергетики

США націлені на те, щоб самостійно забезпечувати себе ядерним паливом – міністр енергетики

13:26 26.10.2022
США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

07:25 26.10.2022
Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

07:14 26.10.2022
Блінкен заявив Гроссі, що схвалює намір МАГАТЕ відвідати атомні об'єкти в Україні

Блінкен заявив Гроссі, що схвалює намір МАГАТЕ відвідати атомні об'єкти в Україні

07:11 26.10.2022
Прем'єр Великої Британії Сунак чекає на спільну роботу з Байденом для зміцнення стабільності у світі та підтримки України

Прем'єр Великої Британії Сунак чекає на спільну роботу з Байденом для зміцнення стабільності у світі та підтримки України

21:33 25.10.2022
Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

21:14 25.10.2022
Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

07:35 25.10.2022
Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

07:28 25.10.2022
Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

07:24 25.10.2022
Держсекретар США та новий глава МЗС Італії обговорили виклики у сфері енергетики та підтримку України

Держсекретар США та новий глава МЗС Італії обговорили виклики у сфері енергетики та підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі "Роттердам+", зокрема трьом членам НКРЕКП

Розблокування відносин із Росією можливе за дотримання суверенітету і територіальної цілісності України – Зеленський

Російські окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом", - "Енергоатом"

Сенат Польщі визнав владу в РФ терористичним режимом

Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

ОСТАННЄ

Глава Миколаївської ОВА повідомив про запуск двох дронів-камікадзе з боку моря

У Києві з 31 жовтня відновлять видачу продуктових наборів пенсіонерам

Харків'янин піде під суд за співпрацю з розвідкою російських спецслужб, йому загрожує довічне ув'язнення

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії Барроу

НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі "Роттердам+", зокрема трьом членам НКРЕКП

Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

Асоціація ОСББ Києва планує обладнати бомбосховища та укриття автономними генераторами

Україна націоналізує Альфа-Банк - Роксолана Підласа

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали одного ракетного удару і здійснили 11 обстрілів із РСЗВ

Держпродспоживслужба оштрафувала учасників ринку пального майже на 75 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА