США розмістили на півдні Японії безпілотники MQ-9 Reaper для ведення розвідки

Командування ВПС США перекинуло на південь японського острова Кюсю в префектуру Кагосіма ескадрилью безпілотників MQ-9 Reaper для ведення розвідки, повідомляє Defense news.

За інформацією видання, ці БПЛА, які розпочали розвідувальні місії минулої неділі, зможуть збирати інформацію про активність Китаю та КНДР у регіоні, сприяти спільній розвідувальній активності США та Японії. Ці БПЛА базуються на базі ВПС Каноя Сил самооборони Японії. MQ-9 Reaper також можуть завдавати авіаударів, проте дані БПЛА не будуть оснащувати озброєнням.

США раніше залучали ці БПЛА на навчання свого персоналу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також MQ-9 Reaper активно застосовувалися під час контртерористичних операцій у зоні відповідальності Центрального командування ЗС США (Близький Схід, Східна Африка, Центральна Азія).

Минулого тижня повідомлялося, що японські військові почали використовувати MQ-9 Reaper, отримані від США, з бази повітряних сил самооборони в Хатінохе (префектура Аоморі) на півночі острова Хонсю.