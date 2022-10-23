З українського порту вийшло шосте судно із вантажем продовольчої програми ООН

Президент України Володимир Зеленський назвав "дуже важливим" вихід із українського порту 6-го судна в рамках продовольчої програми ООН.

"Дуже важливо, що сьогодні з нашого порту вийшло вже 6-те судно з продовольством, яке зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Це судно прямує до Ємену з пшеницею. Ефіопія, Ємен, Афганістан – це три країни, які вже отримали продовольство завдяки нашому експорту та продовольчій програмі ООН", - зазначив він.

"Саме такі програми – це те, чого ми хочемо в Україні – як допомогти вийти з кризи, а не як створити кризу. Як допомогти вирішити проблеми, а не як загнати когось у проблеми. Як відновити зруйноване, а не зруйнувати ще більше". Це те, що відрізняє Україну від Росії", - сказав Зеленський.