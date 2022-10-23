У Курдюмівці Донецької області під обстрілами окупантів загинуло троє мирних жителів – глава ОВА

Троє жителів смт Курдюмівка Торецької об'єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області загинуло внаслідок нічного обстрілу селища російськими окупантами, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі у другому будинку – загинув чоловік. Це ще один з численних російських військових злочинів на нашій землі", - написав Кириленко у Facebook в неділю.

У зв'язку з цим він закликав жителів області евакуюватися. "Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області, особливо жителі прифронтових громад. Прошу всіх - евакуюйтеся! Не перетворюйте себе на мішень для росіян!" - додав Кириленко.