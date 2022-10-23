Події

08:46 23.10.2022

У Сєвєродонецьку влада збирає списки охочих оселитися в чужі будинки, а в Кремінній затримали російських мобілізованих, які відмовилися воювати

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У Сєвєродонецьку влада збирає списки охочих оселитися в чужі будинки, а в Кремінній затримали російських мобілізованих, які відмовилися воювати

У Сєвєродонецьку окупаційна влада збирає списки охочих оселитися в чужі будинки, а в Кремінній затримали російських мобілізованих, які відмовилися воювати, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сєвєродонецьку вже збирають списки бажаючих заселитися в чужу домівку. Адміністрація пропонує квартири з усіма умовами. Опитування розпочали із вулиці Новікова", - написав він у телеграм-каналі вранці в неділю.

На півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення окупантами шляхом знеструмлення населених пунктів, що змушує деяких людей поступово залишити власні будинки.

Також, за словами Гайдая, на одному із підприємств у Кремінній під вартою утримуються "мобіки", які відмовилися воювати.

"Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілецькому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати", - зазначив він.

За його словами, дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути у стрій та відправити їх в атаку.

 

 

 

Теги: #обстановка #луганська

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