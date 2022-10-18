Події

15:12 18.10.2022

Причиною пошкоджень на "Північних потоках" були добре сплановані потужні підриви - розслідування

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Причиною пошкоджень на "Північних потоках" були добре сплановані потужні підриви - розслідування

Попередні дані розслідування данької влади свідчать про те, що нитки газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2" були підірвані, повідомляє Associated Press.

"Ушкодження вказують на те, що причиною ушкодження були потужні вибухи", - пише агентство.

АР зазначає, що спільне розслідування проводять данська поліція, збройні сили, служба безпеки та розвідка. Воно перебуває на початковому етапі.

"Все це дуже серйозно та невипадково. Все це було дуже добре сплановано", - прокоментував ситуацію міністр оборони Данії Мортен Бодсков.

Раніше у жовтні шведські спецслужби отримали підтвердження на користь версії про диверсії на цих газопроводах.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від о. Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від о. Борнгольм.

Теги: #газ #північний_потік

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