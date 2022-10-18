Події

10:38 18.10.2022

У Деснянському районі Києва відсутнє світло та водопостачання

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У Деснянському районі Києва відсутнє світло та водопостачання

Електро- та водопостачання припинилося у Деснянському районі на північному сході Києва після повідомлень про ракетне влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на лівобережній частині української столиці, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" жителі району.

Також у районі відсутній мобільний зв'язок одного з операторів.

Раніше у вівторок заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Києві. "Київ. Попередньо три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі міста", - написав він у телеграмі.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив у телеграмі: "Вранці у Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Усі служби слідують на місце".

Теги: #світло #водопостачання #деснянский

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