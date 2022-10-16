У Мінську заявили, що до Білорусі з РФ прибудуть майже 9 тисяч військових

Близько 9 тисяч російських військовослужбовців прибудуть до Білорусі в рамках розгортання спільного угруповання військ, повідомили в Мінську.

Як повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноброни, помічник міністра Валерій Ревенко у своєму твіттері в неділю, перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі. "Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб", - написав Равенко.

Детальнішу інформацію, за словами Ревенка, нададуть на брифінгу для військових аташе у понеділок, 17 жовтня.

Як повідомлялося, 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив про те, що домовився з главою РФ Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".