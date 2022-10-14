Росіяни вранці у п'ятницю обстріляли обласний центр Запоріжжя ракетами С-300
Російські війська ракетами С-300 обстріляли об'єкти інфраструктури в обласному центрі Запоріжжя вранці у п'ятницю, повідомив голова ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні вранці ворог вдарив по обласному центру трьома ракетами С300. Уражені об'єкти інфраструктури. На місці влучень виникли пожежі. Там уже працюють рятувальники", - написав Старух у телеграм-каналі.
За його словами, за попередньою інформацією постраждалих немає.
Також Старух передбачає у п'ятницю ракетні атаки.
"Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - зазначив він.