Росіяни вранці у п'ятницю обстріляли обласний центр Запоріжжя ракетами С-300

Російські війська ракетами С-300 обстріляли об'єкти інфраструктури в обласному центрі Запоріжжя вранці у п'ятницю, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вранці ворог вдарив по обласному центру трьома ракетами С300. Уражені об'єкти інфраструктури. На місці влучень виникли пожежі. Там уже працюють рятувальники", - написав Старух у телеграм-каналі.

За його словами, за попередньою інформацією постраждалих немає.

Також Старух передбачає у п'ятницю ракетні атаки.

"Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - зазначив він.