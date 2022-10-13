Події

16:44 13.10.2022

У школі звільненої Борової Харківської області поліцейські вилучили майже 700 російських підручників

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Слідчі поліції знайшли у загальноосвітній школі деокупованого смт Борової Харківської області та вилучили майже 700 підручників для школярів із першого до одинадцятого класу, зроблених у РФ, повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів. Зареєстровано провадження за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Теги: #підручники #борова

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