У школі звільненої Борової Харківської області поліцейські вилучили майже 700 російських підручників

Слідчі поліції знайшли у загальноосвітній школі деокупованого смт Борової Харківської області та вилучили майже 700 підручників для школярів із першого до одинадцятого класу, зроблених у РФ, повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів. Зареєстровано провадження за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.