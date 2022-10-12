У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги - міськадміністрація

Київська міська влада нагадує, що всі укриття, які належать фонду захисних споруд та нанесені Департаментом муніципальної безпеки на карту укриттів, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги.

Як зазначається на сайті Київської міської державної адміністрації у середу, балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту у разі сигналів про повітряну загрозу. Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги, рятувальники разом із поліцією зрізатимуть замки, щоб надати мешканцям доступ до захисних споруд.

"Доступ до всіх укриттів, які є об'єктами цивільного захисту та внесені до відповідного реєстру, має бути забезпечений усім жителям міста Києва у будь-який час доби під час сигналів повітряної тривоги. Саме ці об'єкти зазначені на карті укриттів, оприлюднені на сайті КМДА. Якщо зазначені на карті укриттів двері закриті під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або до поліції за номерами "101" або "102". Тоді замки на дверях просто зрізають, і доступ до укриття буде відкритий, щоб люди були у безпеці", - розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

"Такий досвід у нас вже є, на жаль, періодично ми отримуємо скарги на закриті укриття та реагуємо відповідно. В умовах постійної загрози обстрілів ризикувати життям людей абсолютно неприпустимо. Ми вимагаємо від балансоутримувачів виконувати свої обов'язки сумлінно", - додав він.