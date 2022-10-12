З-під завалів після ракетного удару біля Запоріжжя рятувальники дістали родину – ДСНС

Рятувальники дістали родину у передмісті Запоріжжя, яка опинилася під завалами будинку після нічного ракетного удару російських окупаційних військ, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. В одному із селищ передмістя внаслідок влучання ракети на територію приватного домоволодіння відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок руйнувань конструкцій виявилася заблокованою сім'я, яка ховалась у льоху. Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину.

Наголошується, що медична допомога їм не знадобилася.

Від ДСНС було залучено 11 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.