Події

15:14 11.10.2022

Унаслідок ракетного обстрілу 10 жовтня загинули 20 осіб, 108 травмовані – пресофіцер ДСНС

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Унаслідок ракетного обстрілу 10 жовтня загинули 20 осіб, 108 травмовані – пресофіцер ДСНС

Унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок загинули 20 людей, 108 травмовані, повідомив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий.

"Під час цих ракетних ударів станом на 12:00 у нас є цифри щодо загиблих - це 20 осіб, травмовані - 108", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок.

Хорунжий також зазначив, що внаслідок ракетних ударів загалом було пошкоджено 205 об'єктів, зокрема 45 будинків (з них 30 багатоповерхівок), а також "об'єкти інших сфер, зокрема критичної інфраструктури".

За даними ДСНС, на об'єктах критичної інфраструктури у 13 областях та місті Києві напередодні сталася 51 пожежа. Усі вони, за словами пресофіцера, вже ліквідовані й енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Унаслідок цих ударів було частково порушено електропостачання у 15 областях... Якщо станом на вчорашній вечір, це 21:00, було знеструмлено понад 1 300 населених пунктів в Україні, то нині ця цифра – 180 населених пунктів, де є ще перебої зі світлом... Наразі наші підрозділи забезпечують електроенергією об'єкти соціальної сфери, зокрема лікарні та об'єкти критичної інфраструктури: встановлено 25 генераторів різної потужності", – уточнив Хорунжий.

Теги: #дснс #дані #удари

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