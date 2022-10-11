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13:57 11.10.2022

Відселення з пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня будівель не потрібне - мер Києва

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Відселення з пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня будівель не потрібне - мер Києва

Відселення мешканців із пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня будівель не знадобиться, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Пошкодження більшості будівель - це вибиті вибуховою хвилею вікна. Сильних пошкоджень будівель не було... Відселення не потрібне, але тимчасово люди можуть виїхати, доки не вставлять вікна", - сказав Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону у вівторок.

За його словами, наразі вибиті вікна затягують плівкою, а вікна буде відновлено якнайшвидше.

"Ми робимо все, щоб максимально швидко це зробити", - зазначив мер, наголосивши, що відновити вікна у практично повністю скляній будівлі бізнес-центру швидко не вдасться.

Він нагадав, що внаслідок обстрілу Російською Федерацією у понеділок у столиці України пошкоджено 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури ЖКГ, 6 навчальних закладів, також 2 об'єкти соціальної сфери, 6 закладів культури, 5 закладів охорони здоров'я та 2 адміністративні будівлі.

Теги: #кличко #київ #нерухомість

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