Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України та зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України та візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Міністр оборони США Остін прибуває до Брюсселя завтра. Він проведе шосте засідання Контактної групи з питань оборони України за участю понад 50 країн. Потім секретар Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО", - повідомляється у твіттері посольства США у НАТО у вівторок.

Раніше на сайті Пентагону з'явилася інформація, що Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі вирушать до Брюсселя для особистої участі у міністерській зустрічі НАТО, а також у шостому засіданні групи формату "Рамштайн". Зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО відбудеться 12-13 жовтня у штаб-квартирі Альянсу, зокрема за участю Фінляндії та Швеції. Паралельно 12 жовтня відбуватиметься засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".

Також очікується, що у засіданні візьмуть участь глави оборонних відомств із майже 50 країн світу, які обговорять війну Росії проти України, а також подальшу тісну координацію "для забезпечення українців засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території".