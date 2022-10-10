Столтенберг засудив атаки РФ по цивільній інфраструктурі України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у зв'язку з масованими ракетними ударами по українських містах уранці 10 жовтня.

"Поговорив із міністром закордонних справ Кулебою і засудив російські жахливі та невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки потрібно", - написав Столтенберг у твіттері.