Події

14:57 10.10.2022

Столтенберг засудив атаки РФ по цивільній інфраструктурі України

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Столтенберг засудив атаки РФ по цивільній інфраструктурі України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у зв'язку з масованими ракетними ударами по українських містах уранці 10 жовтня.

"Поговорив із міністром закордонних справ Кулебою і засудив російські жахливі та невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки потрібно", - написав Столтенберг у твіттері.

 

Теги: #нато #столтенберг

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