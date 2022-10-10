Події

12:09 10.10.2022

У Полтаві немає електро- та водопостачання, в області перебої – голова ОВА

1 хв читати
У Полтаві немає електро- та водопостачання, в області перебої – голова ОВА

Унаслідок масованого ракетного удару вранці понеділка в Полтаві немає електрики та водопостачання, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Зараз у Полтаві відсутнє світло- та водопостачання. На території області – перебої. Зі світлом і водою ще деякий час можуть виникати проблеми, але всі служби вже працюють над відновленням", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

"Удари по об'єктах енергетики – це тактика держави-терориста, яка вміє воювати лише проти мирного населення", - наголосив голова ОВА.

Теги: #полтава

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 11.09.2022
У Полтаві частково відновили електропостачання після ракетного обстрілу окупантів

У Полтаві частково відновили електропостачання після ракетного обстрілу окупантів

20:58 11.09.2022
У Полтаві в результаті ракетного обстрілу окупантів по інфраструктурі зникло світло і водопостачання

У Полтаві в результаті ракетного обстрілу окупантів по інфраструктурі зникло світло і водопостачання

12:07 10.09.2022
Звуки вибухів у Полтаві – військові навчання, повідомив голова ОВА

Звуки вибухів у Полтаві – військові навчання, повідомив голова ОВА

11:08 04.07.2022
"Укрзалізниця" змінює маршрути курсування трьох поїздів до Полтави

"Укрзалізниця" змінює маршрути курсування трьох поїздів до Полтави

17:23 27.06.2022
У Полтаві не зафіксовано влучення російських ракет – голова ОВА

У Полтаві не зафіксовано влучення російських ракет – голова ОВА

16:43 27.06.2022
Ferrexpo продовжує реалізацію гуманітарних проєктів в Полтаві

Ferrexpo продовжує реалізацію гуманітарних проєктів в Полтаві

22:38 26.05.2022
Ferrexpo придбала партію одягу та взуття для переселенців у Полтаві

Ferrexpo придбала партію одягу та взуття для переселенців у Полтаві

11:47 18.05.2022
Ferrexpo передала партію гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Полтаві

Ferrexpo передала партію гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Полтаві

08:45 18.05.2022
У Полтаві анонсували військові навчання в середу, просять зберігати спокій

У Полтаві анонсували військові навчання в середу, просять зберігати спокій

12:53 08.03.2022
Евакуаційна колона із Сум в'їхала до Полтавської області – Полтавська ОВА

Евакуаційна колона із Сум в'їхала до Полтавської області – Полтавська ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський виступить на терміновому засіданні G7

Ворог випустив уже 83 ракети, 43 із них збито - Маляр

Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві

Ворог ударив по трьох районах Київщини, є постраждалі, люди перебувають під завалами - ОВА

Потрібно бути готовим до віялових відключень електроенергії – К.Тимошенко

ОСТАННЄ

Зеленський виступить на терміновому засіданні G7

Ворог випустив уже 83 ракети, 43 із них збито - Маляр

Одна з російських ракет впала поряд із БЦ 101 tower

Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві

Ворог ударив по трьох районах Київщини, є постраждалі, люди перебувають під завалами - ОВА

Одна з російських ракет впала поряд із пішохідно-велосипедним мостом на Володимирському узвозі в Києві

Потрібно бути готовим до віялових відключень електроенергії – К.Тимошенко

В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об'єктах критичної інфраструктури - голова ОДА

Кулеба перервав тур Африкою та повертається в Україну у зв'язку з масованим обстрілом українських міст

Зеленський: У терористів дві мішені – енергооб'єкти та люди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА