У Полтаві немає електро- та водопостачання, в області перебої – голова ОВА

Унаслідок масованого ракетного удару вранці понеділка в Полтаві немає електрики та водопостачання, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Зараз у Полтаві відсутнє світло- та водопостачання. На території області – перебої. Зі світлом і водою ще деякий час можуть виникати проблеми, але всі служби вже працюють над відновленням", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

"Удари по об'єктах енергетики – це тактика держави-терориста, яка вміє воювати лише проти мирного населення", - наголосив голова ОВА.