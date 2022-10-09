Події

20:08 09.10.2022

Порошенко закупив партію бронемашин Spartan для ЗС України

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Порошенко закупив партію бронемашин Spartan для ЗС України

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко закупив партії бронемашин Spartan, які будуть використовуватись для потреб ЗСУ, повідомляє пресслужба "Євросолідарності" у неділю.

Порошенко побував на військових складах у Великій Британії, звідки бронемашини будуть доставлені в Україну.

"Це – бойова машина, називається Spartan. Вона виконує розвідувальну, дозорну та бойову функцію. На сьогодні ми разом купуємо та направляємо для контрнаступу в Україну цю броньовану техніку", - цитує Порошенка пресслужба.

П'ятий президент України повідомляє, що було закуплено 6 таких машин, вони готові до відправки в Україну. "А ще у 8-ми повинні замінити акумулятори і підготувати для відправлення в штурмовий батальйон".

"Приїхавши до Британії, ми домовилися з Міністерством оборони, аби вони показали нам цю техніку. І якщо вона готова, то ми оформимо її для наших Збройних Сил. Ця техніка в ідеальному стані. Усі ці машини одного типу, але заточені під різні функції. Одна призначена для штурму та розвідки, інша для перевезення поранених. Але їх об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті, не тільки зберігає життя наших воїнів, але й давить русню. Ця техніка швидка, гусенична, вона може проїжджати окопи до 2 метрів в ширину, переїжджати перешкоди та занурюватися у воду до 1 метра", - зазначив Порошенко.

6 бронемашин Spartan повинні вирушити через Польщу до України протягом найближчих днів.

 

 

 

Теги: #порошенко #закупівля #бронемашини

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