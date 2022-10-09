РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною - ГУР

Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький у програмі Військового телебачення України "Під прицілом".

"Ми бачимо заходи, які проводить РФ для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна і Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення. На сьогодні, за даними військової розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій", - наводить висловлювання Скібіцького пресслужба ГУР.

"Наскільки довго буде така ситуація, залежатиме від того, як будуть розвиватися події на фронті і в цілому, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави", – зазначив представник військової розвідки України.

Як повідомлялося, 8 жовтня послу України в Білорусі була вручена дипломатична нота, яка стверджує, що Україна нібито планує завдання по території Білорусі. У МЗС України категорично відкинули "чергові інсинуації білоруського режиму". "Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації і подальшого звинувачення України", - йшлося в заяві українського зовнішньополітичного відомства.