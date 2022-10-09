У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок

Унаслідок нічного ракетного обстрілу Запоріжжя пошкоджено близько 20 будинків приватного сектору та близько 50 багатоповерхівок, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Наразі, за попередньою інформацією, відомо, що пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

За його словами, також пошкоджено 4 освітні заклади.

На місцях працюють рятувальні та комунальні служби. Роботи тривають.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив про близько 10 ракет, якими в ніч проти неділі, 9 жовтня, було атаковано Запоріжжя.

Станом на 6.00 ранку було відомо про 17 загиблих унаслідок обстрілу. 5 приватних будинків було зруйновано та близько 40 – постраждали.