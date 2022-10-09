17 людей загинуло під час нічного обстрілу Запоріжжя

Під час нічного ракетного обстрілу багатоквартирних будинків і приватного сектора Запоріжжя у ніч на неділю, 9 жовтня, загинуло 17 людей, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждали. Наразі відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", – написав він у неділю вранці.

За словами Куртєва, рятувальники вже дозволили комунальним службам проводити ліквідацію наслідків прильотів.

"Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запорожці можуть долучитися до розбирання завалів", – зазначив секретар міськради.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив про близько 10 ракет, якими було атаковано Запоріжжя.