Події

19:13 08.10.2022

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Запоріжжю зросла до 18 осіб, кількість жертв може зрости до 20

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Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Запоріжжю зросла до 18 осіб, кількість жертв може зрости до 20

Рятувальники практично завершили розбір завалів у центрі Запоріжжя, куди російські окупанти завдали ракетного удару 6 жовтня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Розбір завалів на центральному проспекті міста майже завершено. Кількість загиблих збільшилася до 18 осіб. Завдяки тому, що наші люди об'єдналися і оперативно розбирали завали, вдалося врятувати 21 людину", - написав Старух у телеграм-каналі.

В ефірі телемарафону пізніше Старух повідомив, що "швидше за все, кількість жертв зросте до 20".

Раніше пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляла про 17 загиблих, зокрема одну дитину, та 12 госпіталізованих.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл #наслідки

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