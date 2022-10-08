Події

07:52 08.10.2022

Росіяни завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, є поранений

1 хв читати
Росіяни завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, є поранений

Російські війська завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, випущеними з російського Бєлгорода, є поранений та значні руйнування інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Після опівночі окупанти завдали 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району. Ракети типу С-300 запущені з російського бєлгорода", - написав він у телеграм-каналі вранці.

За його словами, в результаті ракетного удару пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, влучення у відкриті території.

Попередньо – з осколковими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

На місцях працюють правоохоронні органи та усі профільні служби.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч проти 8 жовтня обстрілювали центральну частину Харкова, за попередніми даними, ракетами.

 

 

 

Теги: #рф #харків #с300

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 08.10.2022
Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

22:23 07.10.2022
"Превентивні удари" по Росії означає "санкційні удари" - Зеленський в інтерв'ю ВВС

"Превентивні удари" по Росії означає "санкційні удари" - Зеленський в інтерв'ю ВВС

07:30 07.10.2022
Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

19:50 06.10.2022
Колишнього українського військовослужбовця, який вступив під час окупації Балаклії в "народну міліцію", взято під варту

Колишнього українського військовослужбовця, який вступив під час окупації Балаклії в "народну міліцію", взято під варту

17:21 06.10.2022
Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

13:39 06.10.2022
РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу - Резніков

РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу - Резніков

13:31 06.10.2022
США відправили Кремлю жорсткі сигнали, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо РФ - Резніков

США відправили Кремлю жорсткі сигнали, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо РФ - Резніков

13:24 06.10.2022
Міноборони України очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян на поповнення втрат на фронті

Міноборони України очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян на поповнення втрат на фронті

11:53 06.10.2022
На місці одного з нічних ударів по Харкову поліцейські виявили частини іранського дрона Shahed

На місці одного з нічних ударів по Харкову поліцейські виявили частини іранського дрона Shahed

09:40 06.10.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

ЗС України завдали удару по окупантам у районах Пологів і Токмака Запорізької області, втрати ворога уточнюються

"Превентивні удари" по Росії означає "санкційні удари" - Зеленський в інтерв'ю ВВС

ОСТАННЄ

Інспектори провели понад 500 оглядів суден у рамках чорноморської зернової ініціативи

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

Окупанти обстріляли з "Градів" три ОТГ Нікопольського району

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

Ворог намагається дискредитувати ЗС України в Запорізькій області, залучає російські ЗМІ для створення неправдивої інформації

Окупанти випустили 84 боєприпаси у п'ять ОТГ Сумщини, є жертва

ЗС України завдали удару по окупантам у районах Пологів і Токмака Запорізької області, втрати ворога уточнюються

Мер Мелітополя підтвердив, що у місті було чути гучний вибух

Завдані окупантами ввечері в четвер збитки у Миропільській ОТГ вже усунули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА