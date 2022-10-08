Росіяни завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, є поранений

Російські війська завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, випущеними з російського Бєлгорода, є поранений та значні руйнування інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Після опівночі окупанти завдали 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району. Ракети типу С-300 запущені з російського бєлгорода", - написав він у телеграм-каналі вранці.

За його словами, в результаті ракетного удару пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, влучення у відкриті території.

Попередньо – з осколковими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

На місцях працюють правоохоронні органи та усі профільні служби.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч проти 8 жовтня обстрілювали центральну частину Харкова, за попередніми даними, ракетами.