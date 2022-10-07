Понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій за останні 2 місяці - Мінреінтеграції

Понад 115 тис. українських громадян виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у межах обов'язкової евакуації з Донеччини за останні два місяці, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Люди евакуюються, у тому числі й зі щойно деокупованих міст і сіл. Зокрема, з Харківщини виїхало понад 15 тисяч громадян. Переважно це жінки з дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві ще раз закликали всіх, хто перебуває на щойно звільнених територіях, відповідально поставитися до ситуації.

"Інфраструктура багатьох міст і сіл суттєво пошкоджена ворогом. Він і донині не полишає спроб знищити всі системи життєзабезпечення, обстрілює звільнені населені пункти. Ми все полагодимо та відбудуємо. Але поки що тут жити небезпечно. Раджу по можливості виїхати на зимовий період", – наводить слова заступника міністра Олексія Бородая пресслужба відомства.