Данілов Матвієнко: Думайте про покаяння перед Батьківщиною та про лінію захисту в Гаазі

Секретар РНБО України Олексій Данілов порадив спікеру Ради Федерації РФ Валентині Матвієнко думати не про мирні переговори, а про покаяння перед Батьківщиною та лінію захисту в Гаазі.

"Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед відданою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі", - написав він у Фейсбуці в четвер увечері.

"Ви голосуєте руками по лікті в українській крові. Не відволікайтеся на речі, які вас не стосуються. Переговори будуть, але лише з новою російською владою. Але тоді ви будете дуже далеко…", - написав також Данілов.

Раніше Матвієнко закликала до негайних переговорів між парламентами України та Росії, але на російських умовах.