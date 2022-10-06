Події

20:50 06.10.2022

Данілов Матвієнко: Думайте про покаяння перед Батьківщиною та про лінію захисту в Гаазі

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Данілов Матвієнко: Думайте про покаяння перед Батьківщиною та про лінію захисту в Гаазі

Секретар РНБО України Олексій Данілов порадив спікеру Ради Федерації РФ Валентині Матвієнко думати не про мирні переговори, а про покаяння перед Батьківщиною та лінію захисту в Гаазі.

"Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед відданою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі", - написав він у Фейсбуці в четвер увечері.

"Ви голосуєте руками по лікті в українській крові. Не відволікайтеся на речі, які вас не стосуються. Переговори будуть, але лише з новою російською владою. Але тоді ви будете дуже далеко…", - написав також Данілов.

Раніше Матвієнко закликала до негайних переговорів між парламентами України та Росії, але на російських умовах.

 

 

 

Теги: #рнбо #відповідь #матвієнко

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