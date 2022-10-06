Рада має намір створити фонд ліквідації наслідків агресії РФ

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер підтримала в першому читанні 258 голосами законопроєкт, який передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Відповідний законопроєкт №8027 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" пропонує створити вже цього року фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі спеціального фонду держбюджету. Джерелами формування такого фонду мають стати кошти, отримані в результаті виконання закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Рішення про виділення коштів із такого фонду ухвалюватиме Кабінет Міністрів за погодженням із парламентським комітетом з питань бюджету.

Законопроєкт передбачає щомісячний звіт про надходження та використання коштів фонду.