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17:14 06.10.2022

Рада має намір створити фонд ліквідації наслідків агресії РФ

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Рада має намір створити фонд ліквідації наслідків агресії РФ

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер підтримала в першому читанні 258 голосами законопроєкт, який передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Відповідний законопроєкт №8027 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" пропонує створити вже цього року фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі спеціального фонду держбюджету. Джерелами формування такого фонду мають стати кошти, отримані в результаті виконання закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Рішення про виділення коштів із такого фонду ухвалюватиме Кабінет Міністрів за погодженням із парламентським комітетом з питань бюджету.

Законопроєкт передбачає щомісячний звіт про надходження та використання коштів фонду.

 

Теги: #фонд

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