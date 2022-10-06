Події

13:39 06.10.2022

РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу - Резніков

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РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу - Резніков

Росія намагалися замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу, проте отримала відмову від Туреччини, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Факти, які я спостерігаю, - це провал "могилізації" в Росії, їхній провал забезпечення нового контингенту... Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - сказав Резніков на пресконференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" в четвер.

Глава Міноборони вважає, що провал так званої спеціальної військової операції призведе до заміни режиму в Росії.

"Моє розуміння – це провал нинішнього кремлівського режиму в Росії. Відповідно, вони зроблять якісь кадрові рішення, когось звинуватять, найімовірніше, російських військових, у провалі "спеціальної військової операції", їм потрібні чиїсь голови. Але це вже не витримає режим, буде заміна режиму, буде "ідеальний шторм" у Росії, а ми в цей момент рухатимемося з нашими контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка приведе до завершення цієї війни та нашого виходу на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році", - наголосив Резніков.

Теги: #рф #закупки #спроба

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