Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя госпіталізовано 8 людей – міськрада

Двоє людей загинуло і 10 постраждало внаслідок нічного ракетного обстрілу Запоріжжя, рятувальні роботи тривають, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Відомо, що на цей час у результаті рашистської атаки по житлових будинках загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким. Також на цей час є інформація про 10 постраждалих. Двоє з них відмовилися від госпіталізації, вісьмох ушпиталено. Люди, які перебувають у лікарнях, у станах середньої та легкої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

Рятувальні роботи тривають.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що загинули дві жінки, попередньо, п’ятеро людей ще перебувають під завалами. Госпіталізовано трирічну дівчинку.