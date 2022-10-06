Події

08:33 06.10.2022

Дві жінки загинули в результаті нічного обстрілу Запоріжжя – голова ОВА

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Дві жінки загинули в результаті нічного обстрілу Запоріжжя – голова ОВА

Дві жінки загинули внаслідок нічного ракетного обстрілу Запоріжжя, попередньо 5 людей ще перебувають під завалами, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше 5 людей", - написав він.

Старух наголосив, що вже врятовано багато мешканців.

"Багато врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитина госпіталізована. На місці події триває рятувальна операція", - зазначив голова ОВА.

Раніше вранці повідомлялося про 7 ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. Секретар міськради Анатолій Куртєв заявив про повну готовність до прийому людей лікарень та інформаційних центрів при школах.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

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